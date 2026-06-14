Обломки сбитых беспилотников упали на территорию предприятия в Тульской области

В ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территорию одного из промышленных предприятий города Новомосковск в Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Реагирование экстренных служб организовано, характер повреждений уточняется», — написал чиновник.

Также он заявил, что опасность атаки БПЛА в области сохраняется.

Накануне силы противовоздушной обороны РФ успешно перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников самолетного типа, которые находились над различными регионами России и акваторией Черного моря. Речь идет о временном промежутке с 07:00 до 20:00 мск.

12 июня Москва подверглась массированному налету дронов. По заявлению столичного градоначальника Сергея Собянина, средствами противовоздушной обороны было нейтрализовано 27 аппаратов.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки беспилотников ВСУ в России.