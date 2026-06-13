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Политика

Зеленский оценил способность Европы противостоять России без Украины

Зеленский: без Украины Европе сложно противостоять вызовам со стороны России
Yiannis Kourtoglou/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении в Telegram-канале, что его страна является важной составляющей безопасности Европы.

«И учитывая долгосрочные намерения России — то, что сейчас российские базы строятся вблизи Европы даже там, где в советское время военных баз не было, — это точно свидетельствует о том, что без Украины, без наших возможностей и нашего опыта Европе может быть чрезвычайно сложно», — сказал украинский лидер.

9 июня Зеленский заявил, что на возможной встрече по вопросу прекращения огня в конфликте на Украине должна присутствовать европейская сторона. По его словам, страны Европы страдают от конфликта Москвы и Киева из-за дронов.

До этого лидеры стран «евротройки» назвали условия для достижения мира на Украине. Первым пунктом в документе они призывают президента России Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня. Далее лидеры «евротройки» потребовали надежных, «юридически обязательных» гарантий безопасности, в основе которых будут лежать договоренности, достигнутые в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026-го.

Ранее Зеленский исключил русский язык из списка подлежащих защите.

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