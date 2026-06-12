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Политика

Зеленский исключил русский язык из списка подлежащих защите

Зеленский исключил русский язык из перечня защищаемых Хартией
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии (Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств — прим. ред.)», — отмечается в сообщении.

При этом Конституция Украины, имеющая приоритетное право перед всеми законами, гарантирует использование и защиту русского языка и других языков нацменьшинств.

В мае языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила увеличить штрафы за использование русского языка в 10 раз. Сейчас штраф за первое нарушение составляет до $115, а за повторное до $270. Языковой омбудсмен считает, что для системных нарушителей эти суммы нечувствительны, поэтому она предлагает их увеличить.

Ивановская также призвала Верховную Раду принять законопроект, который обязывает учителей, учеников и даже обслуживающий персонал школ использовать украинский язык не только во время уроков, но и на переменах, экскурсиях и других внеклассных мероприятиях.

Ранее жительница Харькова вызвала полицию из-за песни из мультсериала «Лелик и Барбарики».

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