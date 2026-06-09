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Политика

Зеленский потребовал место для Европы за столом переговоров по Украине

Зеленский: на возможной встрече о прекращении огня должна присутствовать Европа
Valentyn Ogirenko/Reuters

На возможной встрече по вопросу прекращения огня в конфликте на Украине должна присутствовать европейская сторона. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Таллине, чьи слова приводит «Европейская правда».

«Для того, чтобы прекращение огня состоялось, на мой взгляд, лучше, чтобы была встреча на уровне лидеров. Кто? Безусловно, Украина, Россия и точно Европа. Желательно, чтобы была Европа и Соединенные Штаты Америки. Почему Европа? Потому что мы в Европе. Это ответ», – сказал Зеленский.

По его словам, европейские страны страдают от конфликта Москвы и Киева из-за дронов. В связи с этим Европа должна присутствовать на переговорах. При этом Зеленский указал, что у Украины «есть на все это воля», и весь вопрос в том, есть ли она у России.

До этого лидеры стран «евротройки» назвали условия для достижения мира на Украине. Первым пунктом в документе они призывают президента России Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня. Далее лидеры «евротройки» потребовали надежных, «юридически обязательных» гарантий безопасности, в основе которых будут лежать договоренности, достигнутые в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026-го.

Кроме того, Стармер, Макрон и Мерц оставили за Европой право развернуть на Украине иностранный военный контингент.

Ранее премьер Дании призвала «равняться» на Украину в одном вопросе.

 
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