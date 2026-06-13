Трамп в ожидании сделки с Тегераном отправился играть в гольф

Трамп в ожидании сделки с Ираном проводит день за игрой в гольф в Вирджинии

Американский президент Дональд Трамп в ожидании сделки с Ираном отправился играть в гольф в соседний с Вашингтоном штат Вирджиния. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистский пул главы Белого дома.

В Вирджинии у Трампа находится гольф-курорт. По данным журналистов, кортеж президента США прибыл на поле для гольфа после полудня (19:00 мск).

Кроме того, американский лидер вечером 13 июня намерен принять участие в ужине со сторонниками движения MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Начало мероприятия запланировано на 19:00 по местному времени (02:00 мск воскресенья). Оно состоится недалеко от президентского гольф-курорта в городе Стерлинг в штате Вирджиния.

13 июня Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном запланировано на воскресенье, 14 июня. После этого, по словам главы Белого дома, Ормузский пролив будет открыт для всех.

5 июня президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ рассказал: он не считает, что были провокации со стороны Тегерана, ставшие триггером для начавшейся войны.

Ранее глава МИД Ирана заявил о военной победе над США.