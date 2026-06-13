Хуснуллин сообщил о переходе Мариуполя на ежедневную подачу воды

Мариуполь на сегодняшний день обеспечен ежедневной подачей воды. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития Донбасса и Новороссии, пишет РИА Новости.

По словам Хуснуллина, добиться стабилизации водоснабжения удалось благодаря комплексу мер по обновлению коммунальной инфраструктуры.

«В Мариуполе мы перешли на ежедневную подачу воды», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что параллельно продолжаются работы по сокращению потерь в сетях и замене изношенных коммуникаций, что уже приносит заметные результаты.

Хуснуллин подчеркнул, что одним из приоритетов остается восстановление и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в Мариуполе. Значительная часть сетей находилась в неудовлетворительном состоянии и не обновлялась со времен СССР, объяснил он.

В прошлом году глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что восстановление завода «Азовсталь» в Мариуполе, который получил сильные повреждения в ходе боевых действий, нецелесообразно. На месте завода открываются возможности по развитию туризма и курортной составляющей.

Ранее Пушилин заявил, что Мариуполь станет транспортным хабом с аэропортом и морским портом.