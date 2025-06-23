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Глава ДНР рассказал, что Мариуполь станет крупным транспортным хабом

Пушилин: Мариуполь станет транспортным хабом с аэропортом и морским портом
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Мариуполь будет крупным транспортным хабом с аэропортом и морским портом. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, процесс разминирования и восстановления городского аэропорта начнется после того, как обстановка стабилизируется и их безопасности ничего не будет угрожать.

Пушилин отметил, что Мариуполь станет транспортным хабом, так как там будут сконцентрированы автомобильные и железные дороги, морской торговый порт, авиасообщение.

22 июня глава ДНР заявил, что восстановление завода «Азовсталь» в Мариуполе, который получил сильные повреждения в ходе боевых действий, нецелесообразно. На месте завода открываются возможности по развитию туризма и курортной составляющей.

19 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что все социальные объекты, которые необходимы для более чем 300 тысяч жителей Мариуполя, восстановили.

Ранее эксперт по недвижимости заявил, что россияне активно переезжают в Мариуполь как в курортный город.

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