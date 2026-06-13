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Политика

Додик заявил, что ЕС отказался от Шрёдера как посредника в переговорах с РФ

Додик: Евросоюз отверг экс-канцлера ФРГ Шрёдера как переговорщика с РФ
Amel Emric/Reuters

Евросоюз не захотел видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в роли переговорщика с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель партии «Союз независимых социал-демократов» (Республика Сербская) Милорад Додик.

Политик также раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас, назвав ее неспособной управлять внешней политикой и вопросами безопасности. Додик отметил, что Европа сейчас находится в унизительной позиции, отказываясь от отношений с Китаем и Россией. Он добавил, что Каллас должна быть нацелена на сотрудничество с крупными и сильными странами, но этого не происходит, и Европа от этого проигрывает.

«В любом случае, я думаю, что Шрёдер является хорошим посредником для переговоров, для правильного представления российской позиции в Европе», — сказал он.

Додик также выразил личную симпатию к бывшему канцлеру и подчеркнул, что Европе нужен голос разума. По его словам, политика России — это политика здравого смысла, иначе российское военное руководство избрало бы быстрое решение с огромными жертвами, чего не произошло.

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что вести возможные переговоры с Россией от имени ЕС должен кто-то из членов «евротройки» — Великобритании, Германии и Франции.

При этом президент РФ Владимир Путин отмечал, что Евросоюз должен сам выбрать переговорщика. По словам российского лидера, кандидатура экс-канцлера ФРГ, озвученная им в качестве предпочтительной кандидатуры от ЕС, была воспринята в Европе как отрицательно, так и положительно

Ранее в МИД РФ заявили, что ЕС хочет сесть за стол переговоров вместе с Киевом против России.

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