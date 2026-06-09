В ЕС раскрыли, кто должен вести переговоры с Россией

Вести возможные переговоры с Россией от имени ЕС должен кто-то из членов «евротройки» (Великобритании, Германия и Франция). Об этом на пресс-конференции в Таллине заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что любые переговоры с европейским представительством должны, очевидно, начаться с формата E3 («евротройка». — «Газета.Ru»), то есть Франции, Германии и Великобритании», — сказал он в ответ на вопрос о возможной кандидатуре переговорщика для переговоров от ЕС с РФ.

Кристерссон считает, что Европа должна принять участие в переговорах «в нужное время» по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне евродепутат Фернан Картайзер заявил, что бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер мог бы претендовать на должность переговорщика с Россией от ЕС.

29 мая президент РФ Владимир Путин отметил, что Евросоюз должен сам выбрать переговорщика с Россией. По его словам, предложенная им кандидатура бывшего главы правительства ФРГ Герхарда Шредера в качестве предпочтительного переговорщика была воспринята в Европе как отрицательно, так и положительно.

Ранее европейскому переговорщику с Россией предрекли «сущий ад».