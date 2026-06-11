Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа претендует на место за столом переговоров в составе единой делегации Запада и Украины против России. Комментарий дипломата опубликован на портале ведомства.

Захарова напомнила, что 28 мая глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что она находится на стороне Украины и защищает свои интересы безопасности.

«Таким образом, она призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров, по сути, в составе единой делегации Запада и Украины против России», — отметила Захарова.

Кроме того, как отметила представитель МИД РФ, европейцы и не скрывают своего курса на то, чтобы не допустить условий для справедливого и прочного мира.

Захарова также заявила, что лидеры Британии, Франции и Германии делают вид, будто призывают к миру, но на самом деле выдвигают неприемлемые условия. По ее словам, на деле они увеличивают производство дальнобойных вооружений для Киева и продолжают милитаризировать Украину и Европу.

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