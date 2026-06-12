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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп высказался о роли союзников в войне США против Ирана

Трамп: США выиграли войну с Ираном без помощи союзников
Kylie Cooper/Reuters

США выиграли войну против Ирана без помощи союзников из ЕС и G7, заявил президент страны Дональд Трамп в комментарии программе итальянского канала La7, отвечая на вопрос о роли европейских лидеров и стран «Группы семи» в иранском кризисе.

«Мы выиграли войну, они не имели значения! Нам не нужна была их помощь», — заявил Трамп.

Накануне американский лидер сообщил, что Вашингтон и Тегеран достигли договоренностей о прекращении войны, теперь стороны должны подписать документы. По словам Трампа, подписание соглашения возможно уже в ближайшие выходные. Это может произойти в Европе, где будет находиться вице-президент Джей Ди Вэнс.

Незадолго до этого глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что итоговые пункты сделки с Ираном согласовали все участвующие стороны.

5 июня президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ рассказал, что не считает, что со стороны Ирана были какие-то провокации, ставшие триггером для начавшейся войны.

Ранее политолог предрек затяжной конфликт между США и Ираном.

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