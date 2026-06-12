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Политика

ВСУ атаковали администрацию Энергодара

Пухов: ВСУ атаковали БПЛА здание администрации Энергодара, нанесено 11 ударов
Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами здание администрации Энергодара. Об этом РИА Новости заявил мэр города Максим Пухов.

«Идет атака на здание администрации. Уже 11 прилетов по зданию», — сказал он.

Пухов уточнил, что никто не пострадал.

При этом, по его словам, ночью вражеские беспилотники наносили удары по генераторам торговых точек.

11 июня Пухов сообщил, что украинские военные четыре раза атаковали территорию медсанчасти в Энергодаре Запорожской области.

В этот же день в администрации Энергодара заявили, что город был обесточен более суток из-за атак ВСУ на энергетическую систему Запорожской области. Там уточнили, что социальные объекты в городе запитаны от генераторов.

До этого Пухов заявлял, что украинские беспилотники атаковали территории «Тепловодоканала» в Энергодаре.

Ранее ВСУ использовали американский беспилотник для ударов по Запорожской области.

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