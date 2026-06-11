Энергодар уже более суток обесточен из-за атак ВСУ

Город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар обесточен уже более суток из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую систему области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Там уточнили, что социальные объекты в городе запитаны от генераторов.

В пресс-службе станции 11 июня сообщили, что Запорожская АЭС полностью обесточена в результате потери внешнего электроснабжения. Высоковольтная линия «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ, которая обеспечивала собственные нужды станции, отключилась действием автоматики вечером 10 июня. В связи с этим персонал перевел энергоблоки на питание от резервных дизель-генераторов. Запасов топлива для их работы достаточно, заверила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

Радиационный фон на площадке ЗАЭС и в зоне наблюдения находится в пределах нормы, добавили в пресс-службе станции. Яшина также уточнила, что инспекторов МАГАТЭ проинформировали о полном обесточивании станции. Новых случаев нарушения режима прекращения огня в районе ЗАЭС со стороны ВСУ не зафиксировано — режим тишины действует с 5 июня для ремонта одной из двух линий «Днепровская», однако в тот же день ВСУ его нарушили.

Ранее ВСУ ударили по питающей Запорожскую АЭС тепловой электростанции.