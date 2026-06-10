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ВСУ использовали американский беспилотник для ударов по Запорожской области

ТАСС: для атаки на автобус под Мелитополем ВСУ использовали беспилотник «Хорнет»
US DOD

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атаки на пассажирский автобус под Мелитополем Запорожской области применили беспилотный летательный аппарат американского производства «Хорнет». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Это был «Хорнет»», — сказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что БПЛА ВСУ, атаковавшие Мелитополь, были начинены поражающими элементами.

Утром 10 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атак украинских беспилотников на территории Запорожской области два человека получили ранения. Глава региона добавил, что всего было зафиксировано 18 целенаправленных атак вражеских дронов по различным населенным пунктам. Под ударами оказались Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приморский и Пологовский муниципальные округа, а также Мелитополь, Энергодар и Бердянск.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Запорожскую область почти 20 раз за ночь.

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