В Энергодаре ВСУ четыре раза атаковали медсанчасть

Мэр Пухов: ВСУ нанесли четыре удара по территории медсанчасти в Энергодаре

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) четыре раза атаковали территорию медсанчасти в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем канале в мессенджере «Макс».

«Сегодня вечером ВСУ атаковали территорию МСЧ №145. Первый удар — по автомобилю «Камаз» — акушерская передвижная комната. К счастью, пострадавших нет. Всего зафиксировано не менее трех прилетов по лечебному учреждению, один БПЛА сбит», — написал глава города.

Несколькими часами ранее в администрации Энергодара сообщили, что город был обесточен более суток из-за атак ВСУ на энергетическую систему Запорожской области. Там уточнили, что социальные объекты в городе запитаны от генераторов.

Накануне Пухов сообщил, что украинские беспилотники атаковали территории «Тепловодоканала» в Энергодаре. Пухов добавил, что в результате удара были повреждены четыре легковых автомобиля.

Ранее представитель ЗАЭС рассказал о работе станции на фоне перебоев с электричеством.