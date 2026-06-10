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Армия

В Энергодаре беспилотники ВСУ атаковали «Тепловодоканал»

Мэр Пухов: ВСУ с помощью дронов нанесли удар по «Тепловодоканалу» в Энергодаре
Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали территории «Тепловодоканала» в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 13:20 ВСУ с применением двух дронов нанесли удар по «Тепловодоканалу». Киевский режим целенаправленно атакует систему, отвечающую за подачу воды и тепла в дома горожан, — написал глава города.

Пухов добавил, что в результате атаки были повреждены четыре легковых автомобиля.

Утром 10 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атак украинских беспилотников на территории Запорожской области два человека получили ранения. Глава региона добавил, что всего было зафиксировано 18 целенаправленных атак вражеских дронов по различным населенным пунктам. Под ударами оказались Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приморский и Пологовский муниципальные округа, а также Мелитополь, Энергодар и Бердянск.

Ранее ВСУ использовали американский беспилотник для ударов по Запорожской области.

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