Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Армении оппозиционный политик Манукян сняла на видео обыск в своей квартире

Следком Армении провел обыск дома у оппозиционерки Манукян
YouTube

Сотрудники Следственного комитета Армении провели обыск в доме оппозиционного политика от партии «Мать-Армения» Арекназ Манукян. Об этом она сама сообщила в пятницу утром в ходе видеотрансляции в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах видно, как в жилище Манукян заходят люди, представляющиеся сотрудниками следственных органов. На просьбу политика предъявить постановление об обыске они ответили требованием выключить телефон. Причины проведения следственных действий в видео не уточняются.

Впоследствии издание NEWS.am выяснило в Следственном комитете, что обыски у Манукян проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении арестованного лидера «Матери-Армении» Андраника Теваняна, которого обвиняют в госизмене и шпионаже.

Партия «Мать-Армения» участвовала в прошедших 7 июня парламентских выборах: кандидаты от нее, включая Манукян, были включены в списки от политической силы «Процветающая Армения». Теванян значился там под вторым номером.

В конце мая ереванский суд на два месяца арестовал Теваняна. Премьер-министр республики Никол Пашинян обвинил его в измене родине, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Госизмена» и «Шпионаж». Сам оппозиционер назвал эти обвинения смешными и абсурдными.

Адвокат Теваняна Арам Орбелян утверждал в беседе с журналистами, что основания для уголовного преследования отсутствуют: по его словам, в обвинительном заключении и материалах дела отсутствует указание на обстоятельства, которые соответствовали бы статьям Уголовного кодекса Армении.

Ранее в Армении задержали сотни сторонников Карапетяна.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Помощь с ипотекой для многодетных, первый матч ЧМ по футболу и бесплатная парковка в День России. Главное к утру 12 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!