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Выборы в Армении — 2026
Политика

Правозащитница сообщила, что в Армении до выборов задержали сотни сторонников Карапетяна

Мелоян: около 700 сторонников «Сильной Армении» были задержаны до выборов
Vahram Baghdasaryan/Reuters

Правоохранительные органы задержали и арестовали около 700 сторонников блока «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна еще до начала выборов. Об этом заявила представительница блока, правозащитница Гоар Мелоян, на пресс-конференции, передает ТАСС.

По ее словам, правоохранители с утра проникали в дома людей в целях устрашения.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась правящая партия «Гражданский договор», которую возглавляет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Он также сообщил, что «Гражданский договор» единолично сформирует правительство.

Ранее Захарова заявила, что ЕС закрыл глаза на демократию ради итогов на выборах в Армении.

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