В Армении экс-депутата Теваняна обвинили в госизмене и шпионаже

Andranik Tevanyan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следственный комитет Армении 21 мая возбудил уголовное дело в отношении бывшего депутата Национального собрания Андраника Теваняна. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По версии следствия, политика завербовали иностранные спецслужбы в 2024 году. За шпионаж и незаконный сбор государственной тайны он получил $622 тыс., сообщили в ведомстве. Утверждается, что Теванян передал иностранным спецслужбам информацию о закрытых слушаниях, прошедших в Национальном собрании в апреле 2024 года, чем, по версии следствия, нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и внешней безопасности Армении.

По данным ведомства, на Андраника Теваняна возбудили уголовное дело по признакам госизмены и шпионажа. При этом СК отмечает, что обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока не будет доказана его причастность к преступлению.

Утром 22 мая, по информации Sputnik Армения, сотрудники Службы национальной безопасности Армении провели обыски в офисе Теваняна.

Ранее в Крыму мужчину и его сожительницу осудили за помощь СБУ.

 
