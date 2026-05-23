В Армении на два месяца арестовали оппозиционера Теваняна

Суд в Армении арестовал оппозиционера Теваняна по обвинению в госизмене
Andranik Tevanyan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Армении суд отправил под арест на два месяца оппозиционного деятеля, кандидата в депутаты от партии «Процветающая Армения» на июньских парламентских выборах Андраника Теваняна. Об этом рассказал адвокат политика Арам Орбелян, передает ТАСС.

По его словам, сторона защиты предварительно в понедельник, 25 мая, планирует обжаловать решение инстанции по пяти эпизодам обвинения.

Накануне сообщалось, что Следственный комитет Армении 21 мая возбудил уголовное дело в отношении бывшего депутата Национального собрания Андраника Теваняна.

По версии следствия, политика завербовали иностранные спецслужбы в 2024 году. За шпионаж и незаконный сбор государственной тайны он получил $622 тыс. Утверждается, что Теванян передал иностранным спецслужбам информацию о закрытых слушаниях, прошедших в Национальном собрании в апреле 2024 года, чем нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и внешней безопасности республики.

Ранее партия Карапетяна подала в суд на общественное телевидение Армении.

 
