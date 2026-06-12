Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. Текст опубликован на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Глава государства отметил в своем поздравлении, что наш многонациональный народ объединяют любовь к стране и гордость за ее историю.

«Ваше Святейшество! Поздравляю вас с Днем России. Любовь к родной стране, гордость за ее историю и великую культуру, верность патриотическому долгу объединяют наш многонациональный народ», — говорится в телеграмме Путина.

Президент пожелал патриарху крепкого здоровья и всего наилучшего.

11 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге с журналистами рассказал, что в День России у Путина будет рабочий день. По его словам, 12 июня глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных Дню России.

До этого официальный представитель Кремля отмечал, что Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. Однако изредка президент может выкроить несколько выходных дней. Но даже такие выходные не являются полноценными, поскольку Путин продолжает выполнять свои обязанности, рассказал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что июнь подарит россиянам мини-каникулы в честь Дня России.