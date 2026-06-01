Июнь подарит россиянам мини-каникулы в честь Дня России

Россиян в начале июня ожидает сокращенная рабочая неделя. Об этом напомнила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Рогалева в беседе с РИА Новости.

По ее словам, у россиян в честь Дня России, который традиционно отмечается 12 июня, будет четырехдневная рабочая неделя. В этом году праздник выпал на пятницу, поэтому жители страны будут работать с 8 по 11 июня и отдыхать три дня подряд — с 12 по 14 число.

До этого в России предложили сократить рабочие часы в пятницу для женщин при сохранении средней зарплаты. Соответствующее предложение отправил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в адрес министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. Парламентарий считает, что женщины в пятницу должны работать на два часа меньше. По его мнению, эта мера должна стать обязательной для учреждений бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. А для частных организаций — носит рекомендательный характер.

По данным Минтруда, женщины составляют почти половину всех работающих в России. По мнению Чернышова, инициатива позволит женщинам более полноценно отдыхать и проводить время с семьей.

