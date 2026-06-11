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Политика

В Кремле раскрыли, что будет делать Путин в День России

Песков: Путин 12 июня примет участие в мероприятиях, посвященных Дню России
Валерий Шарифулин/РИА Новости

У президента России Владимира Путина 12 июня будет рабочий день. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

По его словам, 12 июня глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных Дню России.

«Традиционно День России — наш национальный праздник, будут мероприятия, собственно, как обычно», — сказал Песков.

В свою очередь у россиян в честь Дня России ожидаются мини-каникулы. В этом году праздник выпал на пятницу, поэтому жители страны работают четырехдневку, а затем будут отдыхать три дня подряд — с 12 по 14 число.

До этого Песков отмечал, что Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. Однако изредка президент может выкроить несколько выходных дней. Но даже такие выходные не являются полноценными, поскольку Путин продолжает выполнять свои обязанности, рассказал пресс-секретарь.

Ранее Минтруд опубликовал календарь праздников на 2027 год.

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