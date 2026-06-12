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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

СМИ узнали о реакции Нетаньяху на слова Трампа о скорой сделке с Ираном

Axios: заявление Трампа о сделке с Ираном застало Нетаньяху врасплох
Saul Loeb/Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о скорой сделке с Ираном застало премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху врасплох. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

«Нетаньяху не был заранее предупрежден, и его застало врасплох, когда Трамп опубликовал свое изначальное заявление о сделке (с Ираном. — Прим. ред.)», — говорится в статье.

Речь идет о сообщении американского лидера, опубликованном 11 июня в соцсети Truth Social. В нем Трамп объявил об отмене запланированных на вечер четверга авиаударов по Ирану. Глава Белого дома отметил, что принял такое решение после переговоров с иранским руководством.

В этот день Трамп также заявил о согласовании итоговых пунктов мирного договора с Ираном. По его словам, они были одобрены всеми вовлеченными в переговорный процесс сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, Египет и Турцию.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что не считает, что со стороны Ирана были провокации, ставшие триггером для начавшейся войны.

Ранее в США заявили о ловушке для Трампа в Иране.

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