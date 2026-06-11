Трамп отменил запланированные на четверг бомбардировки Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене запланированных на вечер четверга авиаударов по Ирану. Об этом глава Белого дома рассказал в своем сообщении в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что после переговоров с иранским руководством он принял решение отменить эти удары.

«Исходя из того, что обсуждения с Исламской Республикой Иран были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены, я, как президент Соединенных Штатов Америки, отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки по Ирану», — написал американский лидер.

11 июня Трамп заявил о намерении «в ближайшем будущем» взять под контроль США остров Харк, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана, а также другие объекты нефтяной инфраструктуры. Он также упомянул о готовности нанести «очень мощные» удары по Ирану в ночь на 12 июня.

Днем ранее президент США обвинил Иран в затягивании переговорного процесса и анонсировал планы по проведению масштабной атаки на Исламскую Республику.

5 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии доказательств провокаций со стороны Тегерана, которые могли бы привести к конфликту с США.

Ранее Трамп утверждал, что итоговые пункты соглашения с Ираном согласовали все стороны.