Ким Чен Ын пожелал Путину удачи и побед на пути братского российского народа

Ким Чен Ын в поздравлении Путину с Днем России пожелал удачи на пути народа

Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту РФ Владимиру Путину в поздравлении по случаю Дня России удачи и побед на пути народа. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Желаю братскому русскому народу только успехов и побед на предстоящем пути и искренне надеюсь на еще большие достижения в вашей ответственной работе», — говорится в телеграмме.

Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Путину накануне. В ней северокорейский лидер отметил, что сегодня отношения между странами вступают в «новую главу истории».

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства 12 июня будет рабочий день. Российский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных Дню России, уточнил представитель Кремля.

У россиян в честь Дня России ожидаются мини-каникулы. В этом году праздник выпал на пятницу, поэтому жители страны работают четырехдневку, а затем будут отдыхать три дня подряд — с 12 по 14 число.

Ранее Песков назвал Ким Чен Ына желанным гостем в Кремле.