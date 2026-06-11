Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Путину по случаю Дня России
Гавриил Григоров/РИА Новости

Глава КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации товарищу Владимиру Владимировичу Путину по случаю Дня России», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что у Путина 12 июня будет рабочий день. «Традиционно День России — наш национальный праздник, будут мероприятия, собственно, как обычно», сказал официальный представитель Кремля.

У россиян в честь Дня России ожидаются мини-каникулы. В этом году праздник выпал на пятницу, поэтому жители страны работают четырехдневку, а затем будут отдыхать три дня подряд — с 12 по 14 число.

Ранее Песков назвал Ким Чен Ына желанным гостем в Кремле.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!