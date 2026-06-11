Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Глава КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации товарищу Владимиру Владимировичу Путину по случаю Дня России», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что у Путина 12 июня будет рабочий день. «Традиционно День России — наш национальный праздник, будут мероприятия, собственно, как обычно», сказал официальный представитель Кремля.

У россиян в честь Дня России ожидаются мини-каникулы. В этом году праздник выпал на пятницу, поэтому жители страны работают четырехдневку, а затем будут отдыхать три дня подряд — с 12 по 14 число.

Ранее Песков назвал Ким Чен Ына желанным гостем в Кремле.