Путин назначил нового помощника секретаря Совбеза России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Козлова помощником секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Козлова Андрея Геннадьевича помощником секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Козлов сменил на этой должности Павла Коновальчика, который занимал ее до марта 2026 года пока президент России не освободил его, подписав соответствующий указ. Детали о причинах принятого кадрового решения не приводятся.

14 мая Госдума назначила на должность уполномоченного по правам человека в России кандидата от фракции «Справедливая Россия» Яну Лантратову. Ее кандидатуру также поддержала фракция «Единая Россия».

До этого стало известно, что Татьяна Москалькова ушла с поста уполномоченного по правам человека в России, который она занимала 10 лет.

Ранее ветерана СВО Андрея Бурмистрова назначили заместителем министра соцполитики Забайкалья.