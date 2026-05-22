Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин назначил нового помощника секретаря Совбеза России

Путин подписал указ о назначении Козлова помощником секретаря Совбеза РФ
Илья Питалев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Козлова помощником секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Козлова Андрея Геннадьевича помощником секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Козлов сменил на этой должности Павла Коновальчика, который занимал ее до марта 2026 года пока президент России не освободил его, подписав соответствующий указ. Детали о причинах принятого кадрового решения не приводятся.

14 мая Госдума назначила на должность уполномоченного по правам человека в России кандидата от фракции «Справедливая Россия» Яну Лантратову. Ее кандидатуру также поддержала фракция «Единая Россия».

До этого стало известно, что Татьяна Москалькова ушла с поста уполномоченного по правам человека в России, который она занимала 10 лет.

Ранее ветерана СВО Андрея Бурмистрова назначили заместителем министра соцполитики Забайкалья.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!