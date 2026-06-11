Канцлер (ФРГ) Фридрих Мерц сделал заявление о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС). По его словам, предлагаемое ассоциированное членство будет означать, что Киев получит право участвовать в заседаниях Совета ЕС и Совета министров, пишет РИА Новости.

Мерц уточнил, что украинская сторона также получит статус еврокомиссара, однако без права голоса. Канцлер отметил, что целью Германии является справедливый и прочный мир для Украины, который при этом учитывает и интересы безопасности самой Германии.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс заявила, что 15 июня Евросоюз официально откроет переговоры о членстве Украины. По ее словам, в этот день планируется провести межправительственную конференцию с Украиной для официального начала переговоров в рамках первого кластера законодательства, куда входят вопросы правосудия, институтов, системы закупок, а также финансового контроля и статистики.

При этом президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на важные политические решения от ЕС по вопросу членства Киева в политическом объединении. Политик подчеркнул, что Киев сделал все необходимое, чтобы открыть все шесть кластеров, необходимых для диалога о вступлении в Евросоюз.

Ранее во Франции забили тревогу из-за членства Украины в ЕС.