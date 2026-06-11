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Армия

Иран ударил по американским объектам на Ближнем Востоке

Nournews: Иран в ответ на удары США атаковал их объекты на Ближнем Востоке
Iranian Army/WANA/Reuters

Тегеран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке в рамках ответа на авиаудар со стороны США. Об этом сообщает Nournews.

В публикации отмечается, что иранская сторона нанесла удар по базе Аль-Харир в Курдистане на севере Ирака. В результате этого был уничтожен военный радар ВС США.

Также Исламская Республика обстреляла американские корабли в Ормузском проливе и катер в Персидском заливе.

По данным гостелевидения, Тегеран применил для атаки на силы пятого флота ВМС США в Бахрейне беспилотники, а также повредил коммуникационные антенны, радары комплексов ПВО Patriot. 

До этого Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран будет рассматривать приближение любого судна к Ормузскому проливу как «сотрудничество с врагом», поэтому судам лучше оставаться на стоянке в портах.

В ночь на 11 июня Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для прохода всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. В заявлении Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранской армии говорится, что любое судно, которое попытается пройти через Ормуз, будет атаковано.

Ранее американист объяснил, сколько может продолжаться конфликт США и Ирана.

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