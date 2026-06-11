В Кремле ответили на вопрос про указ президента о выборах в Госдуму

Песков: Кремль не будет анонсировать подписание указа Путина о выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин подпишет указ о проведении выборов в Госдуму в установленные избирательным законодательством сроки. Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил журналистам на брифинге.

Представителя Кремля попросили прокомментировать заявления источников в политических партиях о том, что президентский указ о проведении выборов может быть подписан до 20 июня. Автор вопроса отметил, что избирательная кампания будет проводиться в период СВО, и поинтересовался, как операция повлияет на предвыборную борьбу и формирование депутатского корпуса.

Песков ответил, что Путин подпишет указ о проведении выборов в нижнюю палату парламента «в соответствующие сроки, предусмотренные законодательством».

«Мы заранее это не анонсируем», — подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил слова президента о важности проведения выборов в Государственную думу.

«Поэтому ведется подготовка, они будут проведены с полном соответствии с нашим законодательством», — заверил пресс-секретарь главы государства.

Выборы в Государственную думу РФ девятого созыва пройдут в единые дни голосования в период с 18 по 20 сентября 2026 года.

Ранее глава ЦИК назвала предстоящие думские выборы самыми сложными за последние годы.