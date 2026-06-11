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Политика

В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

Песков: Путин 11 июня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 июня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ожидается, что в ближайшее время президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал представитель Кремля.

Тему предстоящего совещания Песков не назвал.

В предыдущий раз Путин проводил оперативное совещание с Совбезом 22 мая. На встрече осуждался удар Вооруженных сил Украины по общежитию колледжа в Старобельске Луганской народной республики. Атака произошла в ночь на 22 мая. В тот момент в общежитии находились 86 учащихся. От ударов здание частично обрушилось. В результате пострадали 65 человек, из них 21 человека спасти не удалось. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ранее Путин заявил о готовности противников России к терактам против детей.

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