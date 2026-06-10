Путин заявил о готовности противников России к терактам против детей

Путин: противники России не останавливаются перед терактами в отношении детей

Противники России не останавливаются перед терактами в отношении детей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает РИА Новости.

«Наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа», — сказал глава государства.

Путин добавил, что спецслужбы и силовые структуры России должны усилить меры по обеспечению безопасности в образовательной и социальной системе. Аналогичные меры следует принять и во всей инфраструктуре этих сфер, подчеркнул президент.

Украинские дроны в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В тот момент в общежитии находились 86 учащихся. От ударов здание частично обрушилось. В результате пострадали 65 человек, из них 21 человека спасти не удалось. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в минздраве рассказали о состоянии пострадавших от ударов ВСУ в Старобельске студентов.