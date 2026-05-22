Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин провел оперативное совещание с Совбезом

Путин начал заседание Совбеза РФ с обсуждения атаки ВСУ на колледж в Старобельске
Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом Безопасности в режиме видеоконференции. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Глава государства предложил начать встречу с обсуждения произошедшего в городе Старобельске, где в ночь на 22 мая была совершена атака на педагогический колледж. Он подчеркнул, что удар ВСУ по учебному заведению является «террористической атакой киевской хунты».

Путин вышел на связь с членами Совбеза из Кремля, где до этого встречался с участниками первого потока программы «Время героев». В начале мероприятия он сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на учебное заведение в Луганской народной республике шесть человек не выжили, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 студентов, частично обрушилось.

Ранее Путин поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на удар ВСУ по Старобельску.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!