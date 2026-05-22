Путин провел оперативное совещание с Совбезом

Путин начал заседание Совбеза РФ с обсуждения атаки ВСУ на колледж в Старобельске

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом Безопасности в режиме видеоконференции. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Глава государства предложил начать встречу с обсуждения произошедшего в городе Старобельске, где в ночь на 22 мая была совершена атака на педагогический колледж. Он подчеркнул, что удар ВСУ по учебному заведению является «террористической атакой киевской хунты».

Путин вышел на связь с членами Совбеза из Кремля, где до этого встречался с участниками первого потока программы «Время героев». В начале мероприятия он сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на учебное заведение в Луганской народной республике шесть человек не выжили, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 студентов, частично обрушилось.

Ранее Путин поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на удар ВСУ по Старобельску.