Глава Пентагона допустил похищение еще одного президента

США рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Все опции находятся на столе», — сказал он, отвечая на вопрос, допускает ли Вашингтон похищение кубинского лидера.

При этом Хегсет добавил, что окончательное решение о возможных действиях будет принимать президент США.

Соединенные Штаты в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. Американский лидер открыто угрожал стране «недружественным переворотом». В марте глава Белого дома сообщил, что на острове в ближайшее время произойдет смена правящего режима. Он отметил, что республика находится у него в руках.

Похожим образом Соединенные Штаты действовали по отношению к Венесуэле. 3 января американские военные захватили президента Николаса Мадуро и его жену и вывезли из страны. Супругов вертолетом доставили на десантный корабль, который прибыл в Нью-Йорк. Мадуро поместили в следственный изолятор в Бруклине. В числе предъявленных ему обвинений: наркотерроризм, хранение оружия и контрабанда наркотиков.

Ранее президент Кубы заявил, что вторжение США приведет к «кровавой бойне».