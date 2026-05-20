Президент Кубы предостерег США от вторжения на остров

Вторжение США на Кубу спровоцирует «кровавую бойню». Об этом заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель в соцсети Х.

По его словам, такой сценарий развития событий «спровоцирует кровавую бойню с последствиями, которые невозможно оценить». Подобная военная операция окажет «разрушительное влияние» на мир и региональную стабильность, считает Диас-Канель.

Он добавил, что Куба не представляет угрозы и не имеет агрессивных планов в отношении какой-либо страны, в том числе США.

До этого газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США рассматривает сценарии военного вторжения на Кубу после того, как попытки добиться уступок от Гаваны с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады не дали результата.

По данным издания, Вашингтон рассматривает несколько вариантов действий. Среди них — одиночный авиаудар для принуждения Гаваны к уступкам, а также наземное вторжение с целью свержения кубинского руководства.

Ранее сообщалось, что Куба закупила сотни дронов для возможной атаки на США.