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Политика

Стало известно о требованиях Лондона, Парижа и Берлина по украинским переговорам

Британия, Франция и ФРГ потребовали допустить США и ЕС до переговоров по Украине
Francois Lenoir/Reuters

Великобритания, Франция и Германия выступают за участие в урегулировании украинского конфликта Европы и Соединенных Штатов. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров государств «евротройки», опубликованном по итогам переговоров в Лондоне.

Пресс-релиз был обнародован опубликован после встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Лидеры «евротройки» поддержали инициативу о налаживании прямого диалога между Россией и Украиной, указав на активное участие в этом процессе США и стран Европы. Вашингтона и европейских стран в этом процессе.

Стармер, Макрон и Мерц отметили, что Европа призвана сыграть важную роль в любом урегулировании. Они указали на несколько условий, которые могут содействовать достижению долгосрочного мира на Украине. Основным из них является немедленное прекращение огня по сложившейся линии фронта. К следующим условиям относятся гарантии безопасности, в которые входят развертывание иностранного военного контингента и разморозка активов Российской Федерации после завершения конфликта.

Лидеры «евротройки» подчеркнули, что для любых переговоров, которые касаются Европейского союза и НАТО, потребуется согласие ЕС и его государств-членов, а также союзников по НАТО.

8 июня сообщалось, что переговоры лидеров Великобритании, Франции и ФРГ с Зеленским в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне завершились после более чем часа общения.

Ранее Зеленский назвал самый быстрый путь к миру на Украине.

 
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