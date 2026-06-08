Кулеба назвал чушью утверждения о переломном моменте в конфликте на Украине

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал чушью утверждения о наступлении переломного момента в конфликте с Россией. Об этом сообщает Insider UA.

Также экс-министр скептически отнесся к планам украинской стороны «добежать до Кремля».

По его мнению, в ноябре Киев вернется к нарративу о том, как республике пережить зиму.

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в конфликте России и Украины сейчас наступает «переломный момент», и для установления мира нужен «новый импульс». Он также подчеркнул, что «гарантией мира» якобы является «увеличение расходов на оборону», и призвал всех членов НАТО «внести свой вклад в оборону Украины», так как «эта инвестиция принесет самые большие мирные дивиденды в нашей жизни».

20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием для разрешения конфликта на Украине.

Ранее в Европе рассказали о неизбежных уступках Украины для урегулирования конфликта.