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Политика

Президент Финляндии отказался быть переговорщиком по Украине

Стубб не видит себя в роли переговорщика с Россией по вопросу Украины
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не претендует на роль переговорщика между Европейским союзом и Россией. Для этого есть более крупные игроки, сказал он на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Лично я не считаю себя представителем в этом деле. Я считаю важным, чтобы этим руководили крупные игроки, то есть Франция, Германия и Великобритания», — сказал он.

Однако Стубб подчеркнул, что Финляндия или Норвегия могли бы продвигать переговоры по Украине в фоновом режиме. Глава Финляндии подчеркнул, что настало время Европе связаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы начать дипломатические переговоры.

До этого газета Politico писала, что на роль переговорщика с Россией от лица Европы, помимо Стубба, могли бы претендовать экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

7 июня Стубб заявил, что «в идеале» первый шаг к диалогу должен сделать Брюссель, а если эта попытка закончится неудачей, то подключиться к переговорам должны Франция, Германия и Великобритания. В случае, если их инициатива провалится, европейцам «придется найти другой формат», убежден президент Финляндии.

Ранее Стубб раскрыл, для чего Европе нужна Украина.

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