В Кремле рассказали о реакции Москвы на послание Зеленского Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не делать поспешных выводов после публикации письма украинского лидера Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью CGTN, подразделению Медиакорпорации Китая в РФ.

«Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции [президента США Дональда] Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», — сказал представитель Кремля.

Несколькими днями ранее Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Владимиру Путину провести встречу и завершить конфликт. Путин, комментируя послание украинского лидера, заявил на ПМЭФ, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию с форума.

Ранее помощник Путина заявил, что письмо Зеленского представляло собой «страницы хамства».