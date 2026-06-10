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Политика

Вучич заявил о будущем уходе с поста президента Сербии

Вучич не исключил уход с поста президента Сербии и выдвижения на пост премьера
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что может подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. С таким заявлением он выступил в эфире радио «Белград».

«Я планирую уйти в отставку, я вас об этом уведомлю, никаких сюрпризов ни для кого не будет», — сказал сербский лидер.

Президент добавил, что он начал упаковывать книги в своей резиденции, которых у него много.

25 мая Вучич в ходе визита в Китай сообщил, что он скоро может подать прошение о своей отставке. При этом он отметил, что не планирует ограничивать свои полномочия по примеру бывшего президента Сербии Бориса Тадича.

Позже программный менеджер Российского совета по международным делам Милан Лазович выразил мнение, что досрочная отставка сербского президента в текущей политической ситуации маловероятна.

Второй президентский мандат Вучича истекает весной 2027 года.

Ранее Вучич назвал дружбу с Россией препятствием для вступления Сербии в ЕС.

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