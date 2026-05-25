Вучич допустил свою отставку

Президент Сербии Вучич допустил, что скоро может уйти в отставку

Президент Сербии Александар Вучич во время визита в Китай заявил, что он скоро может подать прошение о своей отставке. Его слова приводит телеканал N1.

При этом политик отметил, что он не планирует ограничивать свои полномочия по примеру бывшего президента Бориса Тадича.

Помимо этого Вучич сообщил, что в период с 26 по 28 июня состоится собрание правящей Сербской прогрессивной партии. По его словам, послания, направленные сербским гражданам по завершении этих мероприятий, будут важнее количества пришедших.

Второй президентский мандат Вучича истекает весной 2027 года.

В мае Вучич заявлял, что присоединение Белграда к антироссийским санкциям стало бы предательством души народа. При этом глава государства признал, что Сербия понесла значительные финансовые потери из-за отказа ввести ограничительные меры против РФ.

Ранее Вучич провел «открытый и конструктивный» разговор с Зеленским.