Эксперт назвал маловероятной отставку Вучича в ближайшее время

Darko Vojinovic/AP

Досрочная отставка президента Сербии Александра Вучича в текущей политической ситуации маловероятна. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал программный менеджер Российского совета по международным делам Милан Лазович, комментируя заявление политика о планах покинуть занимаемую должность.

«Вучич это заявил, чтобы немного сбить градус напряженности, который сильно вырос за время его визита в Китай. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся студенческих протестов в Сербии», — считает эксперт.

Он напомнил, что президентский срок Вучича истекает через год — до 31 мая 2027-го.

25 мая Вучич в ходе визита в Китай заявил, что он скоро может подать прошение о своей отставке. Его слова приводит телеканал N1.

При этом политик отметил, что не планирует ограничивать свои полномочия по примеру бывшего президента Бориса Тадича.

Ранее Вучич заявил «о точке невозврата» в отношениях ЕС и США.

 
