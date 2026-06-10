Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Самолет Зеленского менял маршруты полетов на фоне скандала с Польшей

Самолет Зеленского сел в Польше после полетов в обход нее на фоне скандала
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Самолет президента Украины Владимира Зеленского вернулся в Польшу после нескольких зарубежных визитов в обход этой страны. Это следует из данных авиаресурсов, сообщает украинское издание «Страна.ua».

В ночь на 9 июня самолет осуществил перелет в Краков из Кишинева, куда прилетел из Таллина, где проходил саммит с участием Зеленского.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его бесят некоторые заявления президента Украины.

В конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины звание «героев УПА» (организация запрещена в России). Это решение спровоцировали конфликт между Киевом и Варшавой. В Польше действия украинского лидера назвали фатальной ошибкой и заявили о том, что Зеленский должен принести извинения. В то же время в польском парламенте уже призвали лишить Украину поддержки на фоне скандала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России раскрыли, почему Польша никогда не простит Украину.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!