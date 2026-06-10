Самолет Зеленского менял маршруты полетов на фоне скандала с Польшей

Самолет Зеленского сел в Польше после полетов в обход нее на фоне скандала

Самолет президента Украины Владимира Зеленского вернулся в Польшу после нескольких зарубежных визитов в обход этой страны. Это следует из данных авиаресурсов, сообщает украинское издание «Страна.ua».

В ночь на 9 июня самолет осуществил перелет в Краков из Кишинева, куда прилетел из Таллина, где проходил саммит с участием Зеленского.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его бесят некоторые заявления президента Украины.

В конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины звание «героев УПА» (организация запрещена в России). Это решение спровоцировали конфликт между Киевом и Варшавой. В Польше действия украинского лидера назвали фатальной ошибкой и заявили о том, что Зеленский должен принести извинения. В то же время в польском парламенте уже призвали лишить Украину поддержки на фоне скандала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России раскрыли, почему Польша никогда не простит Украину.