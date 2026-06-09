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Политика

Премьер Польши рассказал о своем бешенстве из-за заявлений Зеленского

Премьер-министр Польши Туск заявил, что его бесят некоторые заявления Зеленского
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил что его бесят некоторые заявления президента Украины Владимира Зеленского. Трансляция его пресс-конференции доступна на YouTube-канале его канцелярии.

«Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому — заботьтесь о нас так же, как мы заботимся о вас», — сказал польский премьер.

По его словам, поездка в Польшу главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также переговоры с ним завершились безрезультатно.

До этого Туск публично призвал президентов Польши и Украины к диалогу. В отношениях Украины и Польши произошел раскол после того, как Зеленский в конце мая присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) звание «героев УПА» (организация запрещена в России). В Польше действия Зеленского сочли фатальной ошибкой и заявили, что он должен принести извинения.

Ранее Зеленский столкнулся с первыми последствиями конфликта с Польшей.

 
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