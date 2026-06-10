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Политика

Трамп рассказал, какой подарок хотел бы получить на день рождения

Трамп в качестве подарка на день рождения захотел мир во всем мире
Graeme Sloan / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что в качестве подарка на день рождения хотел бы видеть мир во всем мире. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналистки, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Мир во всем мире. На Ближнем Востоке, да. Мир во всем мире», — заявил Трамп.

Трамп родился 14 июня 1946 года. В 2026 году он отпразднует 80-летний юбилей.

14 июня, в день рождения президента США Дональда Трампа, на территории Белого дома пройдет мероприятие UFC. В главном бою турнира непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, действующий чемпион UFC в легком весе, проведет свою первую защиту титула против американского бойца Джастина Гэтжи.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил возможный звонок российского лидера Владимира Путина Дональду Трампу, чтобы поздравить его с юбилеем.

Ранее в США призвали к радикальным мерам в отношении Трампа.

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