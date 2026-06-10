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Политика

В США призвали к радикальным мерам в отношении Трампа

The Hill: Трамп теряет контроль над собой и его нужно отстранить от власти
Kylie Cooper/Reuters

Президент США Дональд Трамп теряет контроль над собой из-за физического состояния, в связи с чем его необходимо отстранить от власти. Об этом пишет газета The Hill.

В материале указывается, что ранее сенаторы Шелдон Уайтхаус и Джек Рид внесли в протокол конгресса заявление 36 врачей с предупреждением о «быстро деградирующем, оторванном от реальности и все более опасном ухудшении состояния президента Трампа».

Кроме того, в тексте говорится о «накапливающихся признаках того, что самый пожилой избранный президент физически и психически не пригоден для занимаемой должности».

«После первого медицинского осмотра в апреле 2025 года врач Белого дома предоставил результаты в течение 48 часов. Что касается его визита в мае 2026 года, Белый дом сначала ничего не сказал, а позже опубликовал записку доктора Шона Барбабеллы, в которой Трамп назван «в отличном состоянии здоровья», но при этом рекомендовано ему похудеть и заняться спортом после того, как он набрал 14 фунтов за последний год», — пишет The Hill.

Авторы материала указывают на «необъяснимые синяки» на руках Трампа, диагноз о венозной недостаточности, регулярные оговорки, внезапные засыпания и путаницу в преподносимых фактах. Также отмечается, что критики начали называть его «Сонным Доном».

В связи с этим журналисты призывают к использованию 25-й поправки, которая установила порядок преемственности президентской власти в случае недееспособности главы государства.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

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