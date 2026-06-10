В Кремле не ответили, будет ли Путин поздравлять Трампа с юбилеем 14 июля

Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа с 80-летием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил возможный звонок российского лидера Владимира Путина президенту США Дональду Трампу, чтобы поздравить его с юбилеем. Об этом официальный представитель Кремля сказал RTVI.

«Пока много дел по российской повестке дня», — отметил Песков.

Предыдущий разговор президентов России и США состоялся 29 апреля. Тогда Трамп и Путин обсудили вопросы внешней политики, в том числе конфликт на Украине и важность прекращения огня. Владимир Путин также высказал слова поддержки лидеру США в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице Washington Hilton и обратил внимание, что это преступление произошло накануне дня рождения первой леди США — 26 апреля. Российский лидер передал Меланье Трамп свои поздравления и отметил ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями.

Ранее Зеленский рассказал о результатах писем Трампу и Путину.