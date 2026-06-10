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Политика

В США заявили об отсутствии планов у НАТО угрожать России

Постпред США Уитэкер: НАТО и ее союзники не намерены угрожать России
Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил в интервью телеканалу Fox Business, что Североатлантичекий альянс и его союзники никоим образом не намерены угрожать России.

«Россия знает, что НАТО и наши союзники - это всего лишь оборонительный альянс, и у нас нет намерений каким-либо образом угрожать России», — сказал Уитэкер.

В начале июня министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что развитие Россией и Белоруссией военного сотрудничества особенно важно в условиях враждебной деятельности НАТО у границ.

1 июня журнал Forbes писал, что в мае США и Великобритания провели военные учения в Литве, примерно в 30 км от границы с Белоруссией. Согласно материалу издания, маневры под названием Project Flytrap 5.0 проводились для отработки тактики ведения войны с использованием беспилотников в рамках продолжающихся усилий по повышению эффективности противодействия дронам противника среди стран — членов Североатлантического альянса.

Ранее издание Politico писало, что в НАТО хотят сделать из острова Готланд военную базу на границе с Россией.

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