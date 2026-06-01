Страны НАТО провели учения на границе с Белоруссией

Forbes: США и Британия провели военные учения на границе с Белоруссией
В мае США и Великобритания провели военные учения в Литве, примерно в 30 км от границы с Белоруссией. Об этом сообщает журнал Forbes.

Отмечается, что маневры под названием Project Flytrap 5.0 проводились для отработки тактики ведения войны с использованием беспилотников в рамках продолжающихся усилий по повышению эффективности противодействия дронам противника среди стран-членов Североатлантического альянса.

Серия учений Flytrap началась в прошлом году, это часть инициативы НАТО по сдерживанию потенциальных противников на восточном фланге, она направлена на защиту восточных границ. Мероприятия начались в Германии и Польше, постепенно обрели масштабные размеры, «чтобы соответствовать растущим масштабам войны с применением беспилотников», говорится в статье.

До этого издание Politico сообщило, что НАТО работает над укреплением крупнейшего острова в Балтийском море Готланда для противодействия России.

Ранее стало известно о планах создать командный центр НАТО рядом с Россией.

 
